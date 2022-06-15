На Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти використовують тактику "випаленої землі"

На Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти використовують важку артилерію, вогневі системи “Солнцепек” та армійську авіацію.

Росіяни намагаються зрівняти місто з землею.

Про це в інтерв’ю “Фокусу” повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

За його словами, зараз окупанти займаються фланговими охопленнями - вони накривають території з артилерії. На Сєвєродонецькому напрямку військові злочинці РФ використовують самохідні артилерійські установки "Малки".

"Раніше працювали "Піонами", "Гіацинтами", а зараз привезли нову російську розробку — самохідні артилерійські установки "Малки". Але таких на озброєнні російської армії всього 60 штук. Також працюють осколково-фугасними снарядами, щоб досягти максимальних руйнувань. Для обстрілу прифронтової Врубівки російські війська використовували важку вогнеметну систему "Солнцепек" — страшну термобаричну зброю. Використовують фронтову авіацію. Працюють як гелікоптерами з території луганського аеропорту, так і РФ. Тобто використовують тактику випаленої землі", - наголосив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, що керівник окупаційної "влади" Криму випадково зізнався, що Росія краде в Україні зерно.

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