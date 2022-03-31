На Таврійському напрямку фронту артилерія з аеророзвідкою прицільно нищать ворога

Військові посилають снаряди із помстою за вбитих дітей і потрощені міста.

Як правильно знищувати ворожі штаби, техніку та робити живу силу рашистів неживою - відповідь на це запитання дають аеророзвідники разом з артилеристами.

Про це йдеться в ТСН.

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Виїзд у військових, коли сонце ще лише сходить. Добровольці милуються слідом на небі від нещодавно пущеної «Точки У». В колонні кілька машин і люди з великими планами. «Наше завдання виявити русню і знищити її», - каже боєць.

Поблизу розбитої ферми добровольці розгортають артилерію, готують гармати, розвантажують снаряди, кожен снаряд - помста за когось. «Це за наши дітей України, це за Україну, це за Київ, за Львів, це за нашого побратима Ілюху, все буде Україна», - показують бійці снаряди.

Найефективніший спосіб роботи, коли артилерія працює разом з аеророзвідкою, це ідеальне поєднання, десь як борщ зі сметаною. Група аеророзвідки ближче до противника, дрони в небі рушають шукати цілі, помітили ворожий танк. Артилерія починаю працювати. Від роботи - добре видно - бійці отримують задоволення.

Як українські аеророзвідники та артилеристи знищують ворожі штаби та техніку

Аліна чекає з медичним рюкзаком, сподіваючись , що її допомога не знадобиться. Переконана, нам треба більше крутої зброї. «Те, чого потребує Україна, те, чим ми можемо воювати на рівні з армії РФ – це арта, це ударні безпілотники, це система ПВО, це літаки, це не те, що стріляється з рук, в розумінні слова систем, ми протримаємося тими темпами, якими ми воюємо, армія воює потужно, але нам потрібне нове озброєння, яке може стріляти на дальню відстань», - каже дівчина.

Розвідники бачать - гармата влучила, ворог у відповідь теж не мовчить. Всім довелося спуститися тимчасово в погреб. Полювання на орків тривало кілька годин - зробивши роботу, треба якомога швидше залишати це місце.

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