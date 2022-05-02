На Таврійському напрямку триває перегрупування підрозділів - Генштаб

На Таврійському напрямку триває перегрупування підрозділів - Генштаб

На Таврійському напрямку тривають заходи щодо перегрупування підрозділів, інженерного обладнання позицій.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, на вогневих позиціях у районі населеного пункту Токмак Запорізької області, розгорнуто підрозділ ствольної артилерії. Російські окупанти здійснили артилерійські обстріли позицій наших військ у районі населеного пункту Оріхів.

“На тимчасово зайнятих територіях Запорізької області противник розгорнув склад паливно-мастильних матеріалів та пункт ремонту і відновлення пошкодженої техніки”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що Зеленський розповів, чи проводила Україна спецоперації на території Росії.

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