На Таврійському напрямку тривають бої: генерал Тарнавський повідомив про втрати ворога

Втрати ворога вбитими та пораненими становлять майже дві роти.

На Таврійському напрямку лише протягом минулої доби ворог 27 разів атакував позиції ЗСУ та здійснив 668 обстрілів.

Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський 11 липня.

"Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1418 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти. Знищено 14 одиниць військової техніки противника", - написав генерал.

Зокрема, він повідомив, що ворог втратив:

6 ББМ, МТЛБ,

гаубицю 2С19 “Мста-С”,

гаубицю 2А65 “Мста-Б”,

гармату 2А36 “Гіацинт-Б”,

автомобільну техніку

Також було знищено 7 складів боєприпасів ворога.

Додамо, що у лавах противника відчувається певний хаос. ЗСУ вклинилися в оборону на Таврійському напрямку на достатню відстань, тому загарбники почали проводити перегрупування.

За даними Генштабу ЗСУ, російські втрати у війні проти України на ранок 5 липня сягнули 231 700 осіб. Тільки за добу на фронті знищили 670 окупантів та десятки одиниць їхньої техніки.

Читайте також: