На Таврійському напрямку ворог втратив 30 одиниць техніки та 7 складів боєприпасів

У зоні відповідальності угруповання військ “Таврія” за минулу добу втрати російської армії вбитими та пораненими склали майже дві роти.

Упродовж доби 23 липня артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку виконали 1211 вогневих завдань. Зокрема, українські захисники знищили 7 складів боєприпасів противника.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський.

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Окрім того, за його інформацією, за минулу добу втрати російської армії вбитими та пораненими склали майже дві роти.

Тарнавський додав, що українські захисники знищили 30 одиниць російської військової техніки, зокрема:

1 танк;

7 бойових броньованих машин;

12 артилерійських систем та мінометів;

автомобільну техніку.

Нагадаємо, окупанти у Криму будують укріплення "зуби дракона", сподіваючись у такий спосіб захистити півострів.

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