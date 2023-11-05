На Таврійському напрямку ворога косить шквал вогню: які втрати в окупантів

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали понад тисячу вогневих завдань.

Упродовж минулої доби втрати ворога на Таврійському напрямку склали 413 осіб, ще один окупант врятував собі життя, здавшись у полон.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

Також читайте Розвідка Британії оцінила втрати росіян від штурмів під Авдіївкою

За оприлюдненою командувачем інформацією, підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1039 вогневих завдань.

Окрім втрат у живій силі, завдяки влучним ударам українських воїнів у ворога зменшилася кількість військової техніки.

Упродовж доби було знищено:

1 танк;

танк; 4 ББМ;

ББМ; 2 артсистеми;

артсистеми; 3 БпЛА;

БпЛА; 2 автомобілі;

автомобілі; 3 склади боєприпасів.

“Наші воїни стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового, Авдіївки, Опитного та Первомайського”, - повідомив генерал Тарнавський.

Також, за його словами, триває ведення наступальної операції ЗСУ на Мелітопольському напрямку.

На Таврійському напрямку ворог завдав 8 авіаударів, 56 ударів дронами, провів 42 бойових зіткнень та здійснив 826 артобстрілів.

Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують спроби наступати у районі міста Авдіївки на Донеччині, намагаючись оточити місто.

Читайте також: