На Таврійському напрямку ЗСУ “скосили” понад дві роти окупантів

Під час боїв на півдні України знищено 22 одиниці військової техніки противника.

У середу, 12 липня, Сили оборони України продовжували активні бойові дії на Таврійському напрямку. Окупаційна армія упродовж доби втратила понад дві роти убитими та пораненими.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський.

Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1397 вогневих завдань.

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Окупаційна армія зазнала значних втрат серед особового складу (понад дві роти) та у військовій техніці (22 одиниці).

Внаслідок бойових дій було знищено 6 ББМ, 2 гаубиці 2А65 “Мста-Б”, 2 БМ-21 “Град”, 1 гармату 2А36 “Гіацинт-Б”, 1 БпЛА “Орлан-10”, 1 БпЛА “Supercam”, 1 зенітний ракетний комплекс “Бук”, 1 переносну РЛС “Кредо-М”, 1 РЕБ “Борисоглебськ”, автомобільну техніку ворога та 3 склади боєприпасів.

Упродовж минулої доби ворог 19 разів атакував позиції ЗСУ та здійснив 585 обстрілів.

Нагадаємо, на Бердянському напрямку під час наступу Збройні сили України мають частковий успіх уздовж лінії фронту, ініціатива повністю в українських військових.

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