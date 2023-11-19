На Таврійському напрямку ЗСУ знищили три важливих об’єкти РФ

Бригадний генерал назвав втрати РФ на Таврійському напрямку за добу.

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів про втрати окупантів на Таврійському напрямку за добу.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

На Таврійському напрямку ворог завдав 10 авіаударів, чотири ракетних удари, провів 51 бойове зіткнення та здійснив 839 артобстрілів. Загальні втрати ворога склали 531 особу, п’ять окупантів здалися в полон.

"Знищено 36 одиниць військової техніки. Зокрема, 9 ББМ, 4 артсистеми, 2 засоби ППО, 13 БпЛА, 6 автомобілів, 2 одиниці спецтехніки. Також знищено 2 склади боєприпасів та ще три важливих об’єкти ворога. Ще 11 одиниць військової техніки ворога пошкоджено", - уточнив він.

Тарнавський додав, що Збройні сили України стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку.

Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Нагадаємо, Євген Дикий пояснив, що зірвало наступ ЗСУ на лівий берег Херсонщини.

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