На техніці окупантів з'явилися нові маркування: що вони означають

Нове маркування, найімовірніше, належить підрозділам мотопіхотного спрямування.
На російській військовій техніці помітили нові маркування - це ромб, який складається із двох перевернутих V.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Андрющенко, який опублікував фотопідтвердження.
"В Мангушській частині Маріупольського району фіксуємо велику кількість нових підрозділів. По різних населених пунктах. Основна відмінність - нові маркування як на вантажівках, так і на малих броньованих авто. Ромб (дві V по суті) та перегорнута V квадраті", - йдеться у його повідомленні.
Андрющенко припускає, що нове маркування належить підрозділам мотопіхотного спрямування.
Нагадаємо, ми раніше повідомляли, що у Маріуполі помітили збільшення військової техніки окупантів.
Читайте провідні новини дня:
- Повітряні тривоги через балістику: чому загроза тепер не лише від "Кинджалів" і чим небезпечні ракети KN-23
- Бронь від мобілізації за гроші: стало відомо про два варіанти для чоловіків в Україні
- Курс валют в Україні: долар лихоманить, чого очікувати далі