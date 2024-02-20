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На техніці окупантів з'явилися нові маркування: що вони означають

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На техніці окупантів з'явилися нові маркування: що вони означають

Російська техніка у Маріуполі. Ілюстративне

Нове маркування, найімовірніше, належить підрозділам мотопіхотного спрямування. 

На російській військовій техніці помітили нові маркування - це ромб, який складається із двох перевернутих V.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Андрющенко, який опублікував фотопідтвердження. 

"В  Мангушській частині Маріупольського району фіксуємо велику кількість нових підрозділів. По різних населених пунктах. Основна відмінність - нові маркування як на вантажівках, так і на малих броньованих авто. Ромб (дві V по суті) та перегорнута V квадраті", - йдеться у його повідомленні.

Андрющенко припускає, що нове маркування належить підрозділам мотопіхотного спрямування. 

Нове маркування російської техніки / © Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя
Нове маркування російської техніки / Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Нагадаємо, ми раніше повідомляли, що у Маріуполі помітили збільшення військової техніки окупантів.

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