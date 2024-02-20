На техніці окупантів з'явилися нові маркування: що вони означають

На російській військовій техніці помітили нові маркування - це ромб, який складається із двох перевернутих V.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Андрющенко, який опублікував фотопідтвердження.

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"В Мангушській частині Маріупольського району фіксуємо велику кількість нових підрозділів. По різних населених пунктах. Основна відмінність - нові маркування як на вантажівках, так і на малих броньованих авто. Ромб (дві V по суті) та перегорнута V квадраті", - йдеться у його повідомленні.

Андрющенко припускає, що нове маркування належить підрозділам мотопіхотного спрямування.

Нове маркування російської техніки / Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Нагадаємо, ми раніше повідомляли, що у Маріуполі помітили збільшення військової техніки окупантів.

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