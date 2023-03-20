На території Білорусі зафіксували ешелон з танками – "Беларускі Гаюн"

На території Білорусі продовжують перебувати військова техніка та солдати Росії.

Росія та Білорусь знову подовжили спільні військові навчання Збройних сил щонайменше до 27 березня. Протягом минулих вихідних, 18-19 березня, росіяни на території Білорусі продовжили застосовувати авіацію. Великих переміщень російських військ територією Білорусі протягом усього попереднього тижня не фіксувалося.

Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Активність авіації:

спостерігалася на аеродромах " Мачулищі" , " Барановичі" та " Лунінець" . Фіксувалися польоти літаків та вертольотів ВПС РБ та ВКС РФ;

з аеродрому " Мачулищі" фіксувався зліт літака МіГ-31К ВКС РФ.

Активність на залізниці:

на станції "Помислище" помічено ешелон ЗС РФ з танками (близько 20 Т-72Б3 та Т-90).

Переміщення дорогами:

великих колон з технікою ЗС РФ (10+ одиниць) не виявлено. Поодинокі машини та невеликі колони ЗС РФ фіксувалися в Мінську, Бресті, Мозирі та на окремих ділянках траси М3;

великих колон з технікою ЗС РБ (10+ одиниць) також не виявлено. Поодинокі машини та невеликі колони ЗС РБ фіксувалися у Мінську, Гомелі та на окремих ділянках трас М4, М8.

Також немає даних про зміну чисельності угруповання Збройних сил РФ у Білорусі.

Нагадаємо, Білорусь сформувала спецпідрозділ "Беркут", який шукатиме по країні "диверсантів".

Політконсультант Дмитро Васильєв розповів, що російські окупанти хочуть зробити провокацію на кордоні з Україною. Залученим до цього буде пропагандист Соловйов.

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