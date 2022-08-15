На території Донеччини загинув російський чиновник, який приїхав допомагати окупантам 

Заступника голови громадської палати Алтайського краю Євгена Новікова знайдено мертвим у фейковій "ДНР".
Росіянин поїхав на окуповану частину України нібито з "гуманітарною місією" та загинув під час обстрілів у Шахтарську Донецької області.
Про це повідомляє російське видання "Тайга. інфо".
Російський чиновник поїхав на тимчасово окуповану територію Донецької області та загинув нібито під час ракетного обстрілу в Шахтарську Донецької області. Зв'язок з Євгеном Новіковим зник ще 10 липня. Його розшукували його родичі у донецьких спільнотах в соцмережах.
15 серпня стало відомо про ліквідацію прихильника бойовиків "ДНР" та окупаційної армії.
Нагадаємо, російський окупант Данило Фролкін зізнався у вбивстві мирного українця в селі Андріївка на Київщині. Загарбник, який прийшов на територію чужої держави, вбив українця вистрілом у голову. Водночас, він не розкаюється, бо нібито "вбив одного, щоб врятувати інших".
Читайте також:
- Українські парламентарі звернулися до ООН, ЄС, Європейської Ради через ядерний тероризм РФ на ЗАЕС - "Енергоатом"
- Тополя зізнався, як іноді обманює поранених бійців: "Зробити так, щоб він ще прожив пів години"
- У Росії агітують держслужбовців до роботи на окупованих територіях України: що їм за це обіцяють