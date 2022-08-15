На території Донеччини загинув російський чиновник, який приїхав допомагати окупантам 

Росіянин поїхав на окуповану частину України нібито з "гуманітарною місією" та загинув під час обстрілів у Шахтарську Донецької області.

Про це повідомляє російське видання "Тайга. інфо".

Російський чиновник поїхав на тимчасово окуповану територію Донецької області та загинув нібито під час ракетного обстрілу в Шахтарську Донецької області. Зв'язок з Євгеном Новіковим зник ще 10 липня. Його розшукували його родичі у донецьких спільнотах в соцмережах.

15 серпня стало відомо про ліквідацію прихильника бойовиків "ДНР" та окупаційної армії.

Нагадаємо, російський окупант Данило Фролкін зізнався у вбивстві мирного українця в селі Андріївка на Київщині. Загарбник, який прийшов на територію чужої держави, вбив українця вистрілом у голову. Водночас, він не розкаюється, бо нібито "вбив одного, щоб врятувати інших".

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