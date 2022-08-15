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На території Донеччини загинув російський чиновник, який приїхав допомагати окупантам 

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На території Донеччини загинув російський чиновник, який приїхав допомагати окупантам 

Фото: tayga.info

Заступника голови громадської палати Алтайського краю Євгена Новікова знайдено мертвим у фейковій "ДНР".

Росіянин поїхав на окуповану частину України нібито з "гуманітарною місією" та загинув під час обстрілів у Шахтарську Донецької області. 

Про це повідомляє російське видання "Тайга. інфо". 

Російський чиновник поїхав на тимчасово окуповану територію Донецької області та загинув нібито під час ракетного обстрілу в Шахтарську Донецької області. Зв'язок з Євгеном Новіковим зник ще 10 липня. Його розшукували його родичі у донецьких спільнотах в соцмережах. 

15 серпня стало відомо про ліквідацію прихильника бойовиків "ДНР" та окупаційної армії. 

Нагадаємо, російський окупант Данило Фролкін зізнався у вбивстві мирного українця в селі Андріївка на Київщині. Загарбник, який прийшов на територію чужої держави, вбив українця вистрілом у голову. Водночас, він не розкаюється, бо нібито "вбив одного, щоб врятувати інших".

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