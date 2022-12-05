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На території Молдови під час масштабної повітряної тривоги в Україні впала ракета: фото

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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На території Молдови під час масштабної повітряної тривоги в Україні впала ракета: фото

Фото: міністерство внутрішніх справ Молдови

Ракету виявив молдовський прикордонник.

На території Молдови у понеділок, 5 грудня, знову впала ракета. Її залишки виявили під час масштабних ракетних обстрілів України. 

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Республіки Молдова. 

"Нещодавно біля міста Бричень у фруктовому саду виявили ракету. Вибухонебезпечний предмет виявив патруль прикордонної поліції, яка через сьогоднішні російські бомбардування посилила увагу. Відповідно до планів дій МАІ, прикордонна поліція посилила патрулювання та підвищила рівень уваги в районі інспекторатів Бричень та Окніца. На цей час район виявлення ракети був оточений поліцією та прикордонними патрулями. На місці події очікуються спеціалізовані служби МВС, Bombteh та IGSU", - йдеться у повідомленні. 

© Фото з соціальних мереж
Фото: Фото з соціальних мереж

Про потерпілих через падіння ракети у Молдові наразі не повідомляють. Обставини події встановлюються. 

Інший інцидент із падінням ракети у Молдові

Це вже не перший випадок, коли підчас масштабних ракетних обстрілів України у сусідніх державах падають ракети та лунають вибухи. Схожий інцидент був недавно зафіксований у Польщі. 

Також у Молдові 31 жовтня під час терористичних обстрілів України впала ракета, збита українською зенітною системою. Вона впала в північній частині населеного пункту Наславча в Республіці Молдова, що на кордоні з Україною.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
9390
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