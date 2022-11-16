На території України потрібно розміщувати засоби ППО натівського стандарту - Клімкін

На консультаціях, які зараз відбуваються в рамках статті 4 Північноатлатичного договору, потрібно розміщувати засоби ППО, під силу яким відбивати атаки росіян.

На території України потрібно розміщувати засоби ППО натівського стандарту, які зможуть відбивати атаки російськими ракетами.

Про це в інтерв'ю радію “НВ” розповів дипломат, колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

“В результаті консультацій, які зараз відбуваються в рамках 4 статті Північноатлатичного договору, потрібно розміщувати системи ППО з натівськими командами. І нехай росіяни спробують тоді їх атакувати. Це має бути подано як гуманітарна місія. В Кремлі будуть казати, що це прямий конфлікт з НАТО, но прямий конфлікт з НАТО вже відбувається. НАТО має “показати яйця”, вибачте. Якщо вони зараз з’їдуть і нічого не зроблять, тоді виникне багато питань. Світ дивиться, як на Україну падають сотні ракет. Тоді, якщо ви не можете захистити країну, давайте працювати над ядерним технологіями і скоро світ буде мати все, що завгодно”, - наголосив Павло Клімкін.

Що відомо про масовану ракетну атаку на Україну

Російські окупанти 15 листопада випустили по Україні близько ста ракети. Більшість збили українські сили ППО.

Вибухи чули в багатьох містах нашої держави. Саме в цей час тривало засідання саміту G20.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що уражені енергосистема, підприємства, житлові будинки. Зокрема, в Києві зафіксовані влучання за трьома адресами столиці. Після чого в низці областей вимкнули світло.

Читайте також: