На території України Росія скоює найстрашніші воєнні злочини після Другої світової війни – Зеленський в ООН

Загарбники свідомо створюють на тимчасово окупованих територіях такі умови, щоб там було вбито якнайбільше цивільних людей.

На сьогодні на території України Росія скоює найстрашніші воєнні злочини за увесь час після завершення Другої світової війни.

Про це президент України заявив на під час свого виступу на засіданні Ради Безпеки ООН 5 квітня.

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Президент України навів перелік таких злочинів:

Російські війська свідомо знищують в попіл українські міста артилерійськими, авіаційними ударами.

Свідомо блокують міста, створюючи в них масовий голод.

Свідомо розстрілюють колони цивільних на дорогах, які намагаються просто врятуватися з території воєнних дій.

Свідомо підривають навіть укриття, в яких ховаються мирні люди від авіаційних ударів.

Свідомо створюють на тимчасово окупованих територіях такі умови, щоб там було вбито якнайбільше цивільних людей.

"Масові вбивства у нашому місті Буча – це лише один, на жаль, з багатьох приклад того, що здійснюється окупантами на нашій землі протягом вже 41 дня. А є ще багато інших таких міст, про які світу ще тільки доведеться дізнатись повну правду: і Маріуполь, Харків, Херсон, Чернігів, Охтирка, Бородянка та ще десятки українських громад, кожна з яких – як Буча", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, український журналіст і телеведучий Дмитро Комаров поділився моторошним відео із розстріляними машинами людей, які намагалися евакуюватися.

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