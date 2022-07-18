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На території Запорізької АЕС ліквідували та поранили російських окупантів - мер Енергодара

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На території Запорізької АЕС ліквідували та поранили російських окупантів - мер Енергодара

Фото: Дмитро Орлов

На території тимчасово окупованої Запорізької АЕС ліквідували та поранили російських окупантів.

Відомо про 9 травмованих загарбників, яких госпіталізували до місцевої лікарні, також серед терористів є загиблі. 

Про це 18 липня повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов. 

За даними Орлова, на території Запорізької АЕС стався інцидент, через який загинули окупанти. Також там поранили 9 загарбників, один з яких - у тяжкому стані. 

Мер Енергодара не повідомив подробиць інциденту та кількості загиблих російських терористів, які захопили АЕС, зазначивши, що про це скажуть компетентні органи. 

"Зараз можемо додати тільки, що орки перелякалися настільки, що в паніці бігали по території станції, на тривалий час заблокували на підприємці одразу дві зміни оперативного персоналу, які мали міняти одна одну. Врешті людей відпустили", - написав Дмитро Орлов. 

Мер Енергодара зазначив, що російські загарбники продовжують розшукувати українських патріотів. 

Нагадаємо, секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев був госпіталізований. Ходять чутки, що на нього було скоєно замах.

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