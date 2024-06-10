На Тернопільщині донька заявила про мобілізацію батька після інсульту – у ТЦК прокоментували

На Тернопільщині мобілізували чоловіка, який має проблеми з алкоголем та переніс інсульт.

У Тернопільській області спалахнув скандал. Працівники ТЦК 8 червня затримали Валерія Талабана – його утримували у військкоматі навіть після невдалого проходження військово-лікарської комісії і вже відправили на полігон. Про це розповіла донька мобілізованого.

За її словами, батько косоокий, ледве пересувається через численні травми хребта та ребер, взимку переніс інсульт, до того ж щодня у великих кількостях вживає спиртні напої.

Тернопільський обласний ТЦК та СП на своїй сторінці у Facebook прокоментував ситуацію.

Там, зокрема зазначили, що Валерій Талабан був призваний на службу в ЗСУ за мобілізацією згідно чинного законодавства.

"В добровільному порядку пройшов ВЛК, скарг та претензій не має, про що підтвердив особисто і письмово під час перевірки представниками Військової служби правопорядку. Талабан В.А. має свідому активну громадську позицію, патріотично налаштований щодо участі чоловіків у протистоянні російській агресії та службі в ЗСУ і самостійно та добровільно зробив свій вибір", - йдеться у повідомленні.

У ТЦК також додали, що Валерій Талабан попросив не розглядати скаргу своєї доньки "так як вона безпідставна та не відповідає реальній ситуації".

Нагадаємо, нардеп пояснив, кого з чоловіків можуть примусово доправити до ТЦК.

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