На Тернопільщині п'яному порушникові комендантської години вручили повістку

У Тернопільській області п'яному порушнику комендантської години вручили повістку до військкомату.

Патрульні виявили нетверезого 35-річного чоловіка під час комендантської години, коли патрулювали вулиці.

Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції.

Коли патрульні помітили чоловіка, той не зміг пояснити, що саме робив на вулиці. Крім того, почав конфліктувати з правоохоронцями. Він зателефонував на 102. У своїй заяві сказав, що поліція порушує його права. За це на порушника склали протокол про завідомо неправдивий виклик спеціальних служб.

Як повідомлялося, у Генштабі не бачать проблем та порушень, коли повістки вручають на вулицях та на блокпостах. Адже вручають не усім. А лише тим військовозобов'язаним, які повинні були з'явитися до територіального центру комплектування та підтримки, але не з'явилися і щодо них є відповідна інформація в базі.

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