На Тернопільщині щодня складають по п'ятнадцять тисяч продуктових наборів для людей на лінії фронту

На Тернопільщині щодня складають по п'ятнадцять тисяч продуктових наборів для людей на лінії фронту

Таких наборів у цьому штабі зобов'язалися зробити мільйон і обіцяють - всі вони дійдуть до тих, хто потребує допомоги.

Два міністерства - аграрної і соціальної політики - зорганізувалися та створили гуманітарний штаб підтримки оборони України. Він координує роботу між благодійниками, волонтерами та отримувачами. Нині на Тернопільщині щодня складають по п'ятнадцять тисяч продуктових наборів і відправляють їх у гарячі точки країни.

Про це йдеться в ТСН.

На одному з аграрних підприємств Тернопільщини кипить робота наче у вулику. Бджілки-волонтери сортують, пакують та вантажать. «Кладеться 2 кг крупи, кілограм цукру, макарони, банка тушкованки і літр олії. Також додатково у нас іде печиво», - кажуть волонтери.

Щодня сюди, як на роботу, приходить до трьох сотень волонтерів - переважно переселенці, які втекли з гарячих точок. «Треба щось робити, допомагати людям, бо люди в Харкові без їжі сидять», - каже волонтер із Харкова.

Будівельник Руслан із Харкова каже, відбудовою рідного міста займеться пізніше, а поки разом із сином пакує харчі для тих, хто залишився у скруті. «Перший тиждень, днів 10, дуже важко було з продуктами, бо ті що поставалися казали, що в магазинах зовсім нічого нема, а от зараз допомога стала доходити і легше людям», - каже чоловік.

Поруч з волонтером з Харкова гарує волонтерка Марія з Тернополя. З ранку до вечора вона складає ящики для життєво-необхідних продуктів.

Людський конвеєр вражає самоорганізацією - кожен, наче маленький, але дуже потрібний гвинтик, у велетенському механізмі допомоги. У кожного зараз свій фронт, кажуть аграрії-благодійники. Більше п'яти сотень компаній поставляють сюди продукти. «Нами виділено 180 тисяч банок тушкованого м'яса, крім того наші партнери, наші колеги - аграрії нам ще на 72 тисячі виділили», - розповів генеральний директор компанії-благодійниці Андрій Баран.

Загалом з Тернопільщини в інші області мають відправити 250 000 наборів. «Уже відправлено в Харківську, Одеську, Запорізьку, Миколаївську область, зараз готуємося до Чернігівської», - додає керівниця благодійного фонду Любов Вовк.

У Тернопільській області щодня складають по п'ятнадцять тисяч продуктових наборів

Як працює цей механізм постачання. Мінсоцполітики отримує від цивільно-військових адміністрацій заявки на допомоги, Міністерство аграрної політики допомагає з продуктами. А штаб підтримки оборони координує роботу між благодійниками і отримувачами. «Сюди на склад ми привезли майже тисячу триста тонн продуктів харчування. Принцип такий, що міністерство соцполітики бачить, де сьогодні найбільш потрібно відправити ці продуктові набори, от зараз ми грузимо 50 тисяч продуктових наборів в Київську область, але ці продуктові набори будуть направлені на Чернігівщину», - пояснює координатор штабу підтримки оборони України Іван Чайківський.

«Вагони доїжджають до розподільчих пунктів на певні станції в тих областях, де є запит і буває так, що інколи вагони доїжджають до однієї області, а інша область собі невеличкими партіями потім забирає ті вантажі», - додає керівниця фонду.

Таких наборів у цьому штабі зобов'язалися зробити мільйон і обіцяють - всі вони дійдуть до тих, хто потребує допомоги.

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