На Тернопільщині тих, хто зніматиме ракетні обстріли, вважатимуть корегувальниками вогню

На Тернопільщині тих, хто зніматиме ракетні обстріли, вважатимуть корегувальниками вогню

У Тернопільській області тих, хто зніматиме ракетні удари та публікуватиме фото, вважатимуть корегувальниками вогню.

Цих людей розшукуватимуть та каратимуть правоохоронні органи.

Про це 14 червня під час брифінгу сказав голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

"Всі відео та фото, які публікуватимуться з ракетних обстрілів, з місця збиття ракет, з воронками чи уламками ракет, розцінюватиметься, як корегування вогню та надання допомоги ворогу. До таких осіб ухвалюватимуться зовсім інші рішення. Якщо ви сфотографували цю ракету - не публікуйте фото та відео", - наголосив Труш.

Нагадаємо, над Львівщиною ППО збила ракету.

Крім того, у Тернопільській області пролунали вибухи. Там також спрацювала ППО.

Читайте також: