На тимчасово окупованих територіях Донецької області окупанти захоплюють підприємства та фінансові установи

Окупанти захоплюють важливі об’єкти інфраструктури та установи фінансово-банківської системи на тимчасово окупованих територіях Донецької області, які намагаються приєднати до так званої "ДНР".

Для цього так званий "Державний комітет оборони ДНР" під керівництвом ватажка "ДНР" Пушиліна ухвалив рішення про "націоналізацію" стратегічних підприємств. Під цю процедуру підпадають і всі цінності, виявлені у банківських сейфах та платіжних терміналах.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

"Також окупанти намагаються налагодити роботу критично важливих закладів інфраструктури, відряджаючи на них "перевірені кадри". Втім, масова мобілізація, проведена владою "ДНР", спричинила гострий дефіцит співробітників на більшості об’єктів тимчасово окупованих територій. Зокрема, керівництво "Донецької залізниці" звернулось до окупаційних адміністрацій з проханням демобілізувати їхніх співробітників для виконання невідкладних заходів з ремонту та обслуговування залізничної інфраструктури. Натомість так звана "влада ДНР" через відсутність мобілізованих, як цього вимагає РФ, відправляє на війну не тільки співробітників стратегічних підприємств, але й студентів закладів вищої освіти, людей з хронічними хворобами та навіть інвалідів", - зазначає ГУР.

За інформацією розвідки, аби зекономити, донецькі керманичі зменшують для "мобілізованих" заробітну плату за основним місцем роботи. Працедавцям дозволили нараховувати їм так званий "голий" оклад без жодних надбавок та премій, а це значно менше від звичного середньомісячного заробітку.

Нагадаємо, окупанти готують до примусового вивезення до РФ понад пів тисячі маріупольців, серед них - 55 дітей.

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