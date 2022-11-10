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На тимчасово окупованих територіях ворог, залишаючи блокпости, мінує об’єкти - ОК "Південь"

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На тимчасово окупованих територіях ворог, залишаючи блокпости, мінує об’єкти - ОК "Південь"

Фото: Associated Press

Ситуація в операційній зоні на південнобузькому напрямку напружена і динамічна у розвитку.

Сили оборони тримають ініціативу та контроль на півдні.

Про це інформує оперативне командування «Південь» у соціальних мережах.

Противник продовжує оборонні дії та вогневе ураження по українських позиціях.

По прилеглих до лінії фронту громадах та тилових районах ворог продовжує застосовувати усе наявне озброєння, використовує авіацію та дрони-камікадзе, завдає ракетних ударів та здійснює повітряну розвідку із застосуванням безпілотників оперативно-тактичного рівня.

На тимчасово окупованих територіях ворог, змінюючи місце дислокації, залишаючи блокпости мінує об’єкти та території. Продовжує шантаж техногенною катастрофою.

Ситуація на півдні

У росіян фактично розпочався обвал всієї лінії фронту на Херсонському напрямку. Проте відходячи, вони підривають мости.

Наказ Шойгу відводити війська окупантів з Херсона на лівий берег Дніпра український військовий експерт Петро Черник сприйняв достатньо виважено. Він не виключає, що ця ситуація може виявитися пасткою.

Нагадаємо, що загинув заступник гауляйтера Херсонської області Кирило Стремоусов. Так званий "заступник голови Херсонської області" Стремоусов нібито загинув у ДТП.

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Дата публікації
Перегляди
243
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