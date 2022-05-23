На тимчасово окупованій Херсонщині військові РФ масово та жорстоко ґвалтують дітей на очах у батьків - Денісова

На тимчасово окупованій Херсонщині військові РФ масово та жорстоко ґвалтують дітей на очах у батьків - Денісова

Росія використовує зґвалтування та сексуальне насильство в інших формах як тактику ведення війни, систематично, повсюдно і з приголомшливою жорстокістю.

За останню добу на телефонну лінію психологічної допомоги звернулися особи з Олександрівки Херсонської області, які розповіли про факти сексуального насильства окупантами.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Українська омбудсменка розповіла про жахливі випадки зґвалтувань:

Двоє дівчаток 12 та 15 років зґвалтовані російськими солдатами.

Дівчинка 6 місяців, росіяни ґвалтували чайною ложкою.

Двоє хлопчиків-близнюків дворічного віку разом з мамою були вдома. Увірвалися 5 загарбників, один тримав матір, решта по двоє ґвалтували малюків орально та анально. Діти загинули від отриманих розривів та втрати крові.

Трирічного хлопчика на очах у матері зґвалтували два окупанти, від отриманих травм дитина померла.

"Прошу заступника генерального секретаря ООН - спеціального представника з питань сексуального насильства в умовах конфлікту Прамілу Паттен в рамках свого мандату ініціювати проведення відповідними органами рф розслідування цих фактів та притягнення до відповідальності винних осіб, а також вжиття заходів для попередження вчинення сексуального насильства російськими військами", - написала вона.

Денісова закликає світову спільноту забезпечувати запровадження персональних санкцій проти політичних лідерів, військових командувачів росії та виконавців злочинів.

Нагадаємо, що на Харківщині затримали окупанта та місцевого мешканця, який укривав у себе вдома злочинця РФ.

Уроки історії: мародерство, зґвалтування та насильство – характерні риси російської армії

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