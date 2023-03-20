На тимчасово окупованій території Херсонщини ліквідували організатора катівень – ГУР

Під час окупації зрадник пішов на співпрацю з росіянами.

На окупованій території Херсонської області ліквідували одного з колаборантів Сергія Москаленка, який був організатором катівень.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Відомо, що Москаленко був жителем тимчасово окупованої Нової Каховки та власником місцевої охоронної фірми. Після захоплення регіону російськими військовими він добровільно пішов на співпрацю з росіянами.

Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Колаборант отримав посаду так званого "начальника СІЗО", де над полоненими українцями вчиняли нелюдські тортури.

"ГУР МО України нагадує - за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Новій Каховці скоїли замах на одного з головних колаборантів.

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