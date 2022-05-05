На тимчасово окупованих теріторіях російські війська імітують гуманітарну діяльність - Генштаб

На тимчасово захоплених територіях окупанти продовжують розкрадати продукцію аграрних підприємств.

Російська сторона продовжує звинувачувати Уряд України у створенні гуманітарної катастрофи на підконтрольній окупантам території.

Про це повідомили в пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Як стало відомо, окупанти імітують гуманітарну діяльність з показовим роздаванням продуктових наборів та медикаментів місцевим мешканцям. Крім того, на тимчасово захоплених територіях тривають адміністративно-поліцейські заходи.

“Окупанти продовжують проведення фільтраційних заходів по відношенню до місцевих мешканців, перешкоджають евакуації на територію підконтрольну українській владі. Водночас, окупантами вживаються заходи поповнення втрат особового складу за рахунок прискореної підготовки військовослужбовців військової служби за контрактом”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що в Сумах рятувальники продовжують розбирати наслідки "руского міра".

Читайте також: