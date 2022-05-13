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На тимчасово захоплених територіях окупанти затримують місцевих мешканців із проукраїнською позицією

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На тимчасово захоплених територіях окупанти затримують місцевих мешканців із проукраїнською позицією

Фото: Associated Press

На тимчасово окупованих територіях росіяни безпідставно затримують мирних мешканців.

Особливо "дістається" особам з активною проукраїнською позицією.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Триває сімдесят дев’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Російські окупанти не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Ворог продовжує завдавати ракетних ударів по об’єктах промислової інфраструктури та обстрілювати цивільні об’єкти на території України", — йдеться у зведенні за 13 квітня.

Окупанти на тимчасово захоплених територіях України продовжують чинити протиправні дійї стосовно місцевого населення.

"Тривають заходи адміністративно-поліцейського режиму, посилено контррозвідувальний режим. Продовжується безпідставне затримання мирних жителів, особливо осіб з активною проукраїнською позицією", - кажуть у Генштабі.

Українські захисники підкреслюють, що Сили оборони України завдають ворогу втрат та готові до будь-яких змін оперативної обстановки.

Нагадаємо, російські військові пропонують жителям тимчасово окупованих територій України гроші за зруйноване житло. Такі "компенсації" окупанти пропонують в обмін на "свідчення" проти захисників Маріуполя.

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