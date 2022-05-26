На тимчасово захоплених територіях України окупанти активізували інформаційну війну - Генштаб

На тимчасово захоплених територіях України російсько-окупаційна влада продовжує заходи адміністративно-поліцейського режиму.
Окрім того, загарбники активізували трансляцію пропагандистських сюжетів.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ від 26 травня.
"На тимчасово захоплених територіях України окупаційна влада продовжує заходи адміністративно-поліцейського режиму. Триває перешкоджання виїзду мирних жителів на територію, підконтрольну українській владі. Крім того, окупанти активізовали трансляцію пропагандистських інформаційних матеріалів через наявні та спеціальні засоби телерадіомовлення", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, знімальнам група ТСН дізналася, що російська військові в Херсонській області пропускають людей, але скеровують на мінні поля, а людей, які все ж прорвалися через міні пастки, розстрілюють з мінометів та кулеметів.
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