На тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей окупанти створили майже 20 так званих "комендатур"

На окупованих територіях продовжуються заходи адміністративно-поліцейського режиму.
На тимчасово захоплених територіях України продовжуються заходи адміністративно-поліцейського режиму.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України.
За наявною інформацією, на тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей окупанти створили 19 так званих "комендатур".
Нагадаємо, на тимчасово окупованій Херсонщині військові РФ масово та жорстоко ґвалтують дітей на очах у батьків. Росія використовує зґвалтування та сексуальне насильство в інших формах як тактику ведення війни, систематично, повсюдно і з вражаючою жорстокістю.
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