На тлі блокування Starlink у РФ втрати на фронті різко зросли — NYP

Starlink / © Universe Space Tech

Після того як компанія SpaceX заблокувала незаконне використання супутникового інтернету Starlink російськими військовими, армія РФ зазнала серйозних проблем зі зв’язком на фронті. Це призвело до різкого зростання втрат і зниження інтенсивності штурмових дій.

Про це повідомляє видання New York Post.

1 лютого SpaceX обмежила доступ до терміналів Starlink, які нелегально використовувалися росіянами на озброєнні та безпілотниках, придбаних на чорному ринку. Таке використання порушує правила сервісу, що забороняють застосування терміналів у наступальних військових операціях.

Відтепер до Starlink можуть підключатися лише верифіковані українські пристрої, що фактично відрізало російські підрозділи від одного з ключових каналів зв’язку.

“Протягом трьох–чотирьох днів після блокування доступу вони суттєво скоротили масштаби штурмів”, — розповів лейтенант Денис Ярославський, командир спеціального розвідувального підрозділу ЗСУ.

За словами українських військових, через втрату стабільного зв’язку російські підрозділи втратили координацію дій, а співвідношення втрат різко зросло. В окремих секторах, за оцінками командирів, на одного українського військового припадає від 13 до 27 втрат противника залежно від ділянки фронту та типу підрозділу РФ.

У матеріалі також зазначається, що після обмеження доступу до Starlink різко впала активність російського підрозділу БПЛА “Рубікон”, який використовував супутниковий інтернет для збільшення дальності ударів дронами та координації атак у глибокому тилу ЗСУ. Група навіть припинила публікувати геолокації своїх ударів у Telegram, що може свідчити про серйозні проблеми з управлінням операціями.

Аналітики вказують: нинішні технічні збої у ворога можуть змінити баланс сил на користь України, особливо на тлі спроб міжнародних партнерів просувати переговорні ініціативи.

Заміни Starlink у росіян по суті немає

Російські повітряні кулі з ретрансляторами зв’язку навряд чи здатні повноцінно замінити супутниковий інтернет на кшталт Starlink. Такі системи не стануть масовими через складні погодні умови, високу вартість обладнання та вразливість до української ППО на нижчих висотах.

Головний редактор Defense Express Олег Катков пояснює: стратосферні аеростати мають обмежене практичне застосування через напрямки вітрів і складність утримання над потрібними районами. А запуск ретрансляторів на висотах 10–15 км робить їх легкою ціллю для ЗСУ, що перетворює такі спроби на економічно невигідні.

“Обладнання для швидкісного інтернету коштовне й фактично одноразове. На нижчих висотах такі кулі легко збивати, а стратосфера для стабільного зв’язку — малопридатна”, — наголосив Катков.

Ситуація на фронті — Starlink “переламав” наступ РФ

Побоювання проросійських воєнкорів щодо наслідків відключення Starlink почали справджуватися. За даними The Moscow Times із посиланням на представника НАТО, українські сили змогли покращити позиції на Запорізькому напрямку після того, як російські підрозділи втратили доступ до супутникового зв’язку.

Альянс визнає: без Starlink російська армія опинилася у вкрай складному становищі з погляду оперативного управління. Жодна з альтернативних систем зв’язку не забезпечує такої ж мобільності, швидкості передачі даних і стійкості до перешкод.

Своєю чергою речник Української добровольчої армії Сергій Братчук заявив, що втрата зв’язку у ворога відкриває для ЗСУ “вікно можливостей” для локальних контратак і покращення тактичних позицій на окремих ділянках фронту.