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На тлі нових ракетних ударів Зеленський закликав світ посилити тиск на Росію

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На тлі нових ракетних ударів Зеленський закликав світ посилити тиск на Росію

Фото: Оперативне командування "Захід"

Кожен день зволікання чи пропозицій “умиротворити” Росію призводить до смертей все більшої кількості українців.

Президент Зеленський закликав світ посилити ьтск на Росію, щоб зберегти життя українців, які щодня гинуть під час артилерійських обстрілів та ракетних ударів.

Про це він говорив у четвер, 26 травня, під час традиційного вечірнього звернення.

Президент нагадав про ракетні удари на Сумщині та Донбасі, активність артилерії окупантів у Запорізькій області, де вони намагаються “вгризатися в землю”.

“Тиск на Росію – це буквально питання збереження життів. І кожен день зволікання, слабкості, різних суперечок чи пропозицій «умиротворити» агресора за рахунок жертви – це нові вбиті українці. І це нові загрози для всіх на нашому континенті”, - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі Зеленський закликав світ посилити санкційний тиск на країну-агресорку Росію через розпочату в Україні війну. 

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