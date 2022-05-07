На тлі російської агресії українці продовжують виїжджати із країни: ситуація на кордонах

У п'ятницю, 6 травня, з України виїхало понад 38 тисяч людей. Кількість тих, хто в'їхав, залишилася на рівні 32 тисяч, зокрема українців – 28 тисяч.
За добу 6 травня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули близько 70 тисяч осіб та 18 тисяч транспортних засобів.
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.
Зазначається, що з України минулої доби вибули понад 38 тисяч осіб. 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
Водночас до України за минулу добу прибули майже 32 тисячі осіб, з них більше 28 тисяч – українці.
Також оформлено понад 280 вантажівок з гуманітарною допомогою.
Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами, на виїзд з України, станом на 15.00 07.05.2022
Республіка Польща:
- «Ягодин» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- «Устилуг» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- «Угринів» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- «Рава-Руська» - 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- «Грушів» - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- «Краківець» - 70 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів
- «Шегині» - 45 л/а, 3 автобуси, 0 пішоходів;
- «Смільниця» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Словацька Республіка:
- «Малий Березний» - 10 л/а, 0 пішоходів;
- «Ужгород» - 35 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів.
- «Малі Селменці» - 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).
Угорщина:
- «Тиса» - 0 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
- «Дзвінкове» - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
- «Косино» - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
- «Лужанка» - 0 л/а, 0 пішоходів;
- «Вилок» - 0 л/а, 0 пішоходів.
Румунія:
- «Дякове» - 0 л/а, 0 пішоходів;
- «Солотвино» - 0 л/а, 0 пішоходів;
- «Порубне» - 0 л/а, 0 пішоходів.
Республіка Молдова:
- «Мамалига» - 0 л/а, 0 пішоходів;
- «Кельменці» - 0 л/а, 0 пішоходів;
- «Росошани» - 0 л/а, 0 пішоходів;
- «Сокиряни» - 0 л/а, 0 пішоходів.
Нагадаємо, що 5,5 мільйона українців покинули країну і знайшли прихисток за кордоном. Українських біженців обманюють під час дороги до ЄС. Про те, як не стати ціллю шахраїв - у нашому матеріалі.
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