На тлі російської агресії українці продовжують виїжджати із країни: ситуація на кордонах

На тлі російської агресії українці продовжують виїжджати із країни: ситуація на кордонах

У п'ятницю, 6 травня, з України виїхало понад 38 тисяч людей. Кількість тих, хто в'їхав, залишилася на рівні 32 тисяч, зокрема українців – 28 тисяч.

За добу 6 травня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули близько 70 тисяч осіб та 18 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Зазначається, що з України минулої доби вибули понад 38 тисяч осіб. 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

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Водночас до України за минулу добу прибули майже 32 тисячі осіб, з них більше 28 тисяч – українці.

Також оформлено понад 280 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами, на виїзд з України, станом на 15.00 07.05.2022

Республіка Польща:

«Ягодин» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Устилуг» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Угринів» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Рава-Руська» - 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Грушів» - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Краківець» - 70 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів

«Шегині» - 45 л/а, 3 автобуси, 0 пішоходів;

«Смільниця» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Словацька Республіка:

«Малий Березний» - 10 л/а, 0 пішоходів;

«Ужгород» - 35 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів.

«Малі Селменці» - 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Угорщина:

«Тиса» - 0 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Дзвінкове» - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

«Косино» - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

«Лужанка» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Вилок» - 0 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

«Дякове» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Солотвино» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Порубне» - 0 л/а, 0 пішоходів.

Республіка Молдова:

«Мамалига» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Кельменці» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Росошани» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Сокиряни» - 0 л/а, 0 пішоходів.

Нагадаємо, що 5,5 мільйона українців покинули країну і знайшли прихисток за кордоном. Українських біженців обманюють під час дороги до ЄС. Про те, як не стати ціллю шахраїв - у нашому матеріалі.

Чому насправді Польща виявила масштабну підтримку українським біженцям - "Нічна варта"

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