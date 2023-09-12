На тлі успіхів ЗСУ окупанти почали швидко укріплювати оборону Токмака на Запоріжжі

ЗСУ за останні кілька тижнів просунулися в Запорізькій області, внаслідок чого росіяни взялися укріплювати оборону стратегічно важливого міста Токмак.

Російські окупанти посилюють охорону Токмака на Запоріжжі після численних успішних проривів ЗСУ в напрямку міста.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Так, місцеве підпілля та законна Токмацької ВА передає, що в місті з‘являється все більше протитанкових їжаків, блокпостів та оборонних споруд. Крім того, фіксується збільшення кількості особового складу та військової техніки росіян в місті і районі.

"Окупанти бачать, як Сили Оборони просуваються вперед і нервово намагаються підготувати свої тили до активних боїв", - кажуть у ЦНС.

Чому Токмак важливий для України

Слід зазначити, що місто Токмак є важливим для України. Про це нині наголошують військові експерти. Зокрема, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв’ю ТСН.ua розповів, що напівоточення Токмака призведе до руйнування російського фронту, особливо на лівому березі Каховського водосховища, адже Токмак є логістичним хабом. Саме з цього міста "живиться" частина Херсонської і Запорізької окупованих росіянами територій.

Читайте також: