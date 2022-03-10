На тлі війни Росії проти України Лукашенко їде до Кремля на зустріч з "рідним братом" Путіним

На тлі війни Росії проти України Лукашенко їде до Кремля на зустріч з "рідним братом" Путіним

Путін та Лукашенко 11 березня проведуть переговори.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та лідер країни-агресорки Володимир Путін у п’ятницю, 11 березня проведуть переговори в Москві.

Про це повідомляє Telegram-канал Пул первого.

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Зазначається, що Лукашенко та Путін обговорять війну Росії проти України, "актуальні питання двосторонніх відносин, розвиток союзної кооперації, економічну взаємодію в умовах санкційного тиску".

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь хочуть "заштовхати" на війну з Україною. За його словами, опоненти багато брешуть.

Associated Press