На тлі війни Росії проти України Лукашенко їде до Кремля на зустріч з "рідним братом" Путіним

Путін та Лукашенко 11 березня проведуть переговори.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та лідер країни-агресорки Володимир Путін у п’ятницю, 11 березня проведуть переговори в Москві.
Про це повідомляє Telegram-канал Пул первого.
Зазначається, що Лукашенко та Путін обговорять війну Росії проти України, "актуальні питання двосторонніх відносин, розвиток союзної кооперації, економічну взаємодію в умовах санкційного тиску".
Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь хочуть "заштовхати" на війну з Україною. За його словами, опоненти багато брешуть.
Читайте також: