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На тлі війни в Україні ціни на нафту встановили абсолютний рекорд від 2013 року

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На тлі війни в Україні ціни на нафту встановили абсолютний рекорд від 2013 року

pixabay.com

Станом на 3 березня травневі ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 10,8%, досягаючи 116,38 долара за барель.

Північноморська нафта рекордно подорожчала після початку війни Росії проти України. Тепер ціна за барель становить 116 доларів, це абсолютний рекорд з 2013 року.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Станом на 3 березня травневі ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 10,8%, досягаючи 116,38 долара за барель.

Вартість еталонної марки нафти Brent 24 лютого вперше з вересня 2014 року перевищила 100 доларів за барель. Її ціна продовжує зростати і 2 березня вже перевищувала 110 доларів. Дорожчає також і американська WTI.

Після стрибка Brent вище 100 доларів аналітичне агентство Rystad Energy прогнозує, що світові ціни на нафту можуть зрости до 130 доларів за барель до червня, якщо на тлі війни в Україні відбудеться порушення поставок російської нафти.

Відзначимо, що ще в січні 2022 року за даними біржі ICE, марка Brent на закритті торгів 19 січня коштувала $88,4 за барель, WTI – $88,5.

Як повідомлялось, Сполучені Штати застосують нафтове ембарго на Росію через її вторгнення до України.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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