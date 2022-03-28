На тлі війни в Україні, таліби можуть напасти Таджикистан: чому це стане ударом для Росії

На тлі війни в Україні, таліби можуть напасти Таджикистан: чому це стане ударом для Росії

Ще торік фахівці розглядали можливість експансії "Талібану" на Центральну Азію.

Таліби можуть у другій половині квітня розпочати наступ на Таджикистан. Перешкодою для цього є афганський націоналізм, який обмежується кордонами.

Про це розповів президент Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос в ефірі 24 каналу.

Семиволос пояснив, що вВодночас там є сили, зокрема "Талібан", які б хотіли реалізувати експансію на Центральну Азію. Водночас Таджикистан є "базовою" країною для отримання ресурсів.

"Залежно від того, як Росія буде слабнути і як війська будуть передислоковані з Центральної Азії на український фронт, кількість їх буде зменшуватись, звісно, зростає ймовірність того, що "Талібан", ймовірно, може розпочати активні дії на цьому напрямку", – зазначив він.

На думку експерта, "Талібан" навряд чи ставить перед собою завдання захопити Таджикистан. Там досить складна місцевість, тож така операція могла б спричинити чималі втрати. Водночас дестабілізація з боку талібів – можлива.

Якщо розглядати сценарій, що "Талібан" таки розпочне активні бойові дії в Афганістані, то це б стало серйозним ударом для Росії. Як пояснив Семиволос, Центральна Азія історично стала союзником для Росії.

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Він підкреслив, що через брак сил Таджикистан не зміг би протистояти талібам. Єдина країна у регіоні, що змогла б дати відсіч "Талібану" – це Узбекистан. Від їхнього рішення залежатиме розвиток подій.

"У будь-якому випадку це підірве вплив Росії. Адже якщо Росія не спроможна захистити своїх союзників, то ніхто далі на росіян зважати не буде", - резюмував Семиволос.

Нагадаємо, що вторгнення Росії в Україну може, крім іншого, спричинити дестабілізацію на Близькому Сході через проблеми з продовольством. На думку голови МВФ Крісталіни Георгієвої, вплив на світову економіку війни та санкцій, накладених на Росію через вторгнення, може спровокувати в країнах Близького Сходу передумови для нової "Арабської весни".