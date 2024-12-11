РФ примусово відправляє мігрантів з Абхазії на "груз 200" до України: подробиці

Стало відомо як російські війська долучають інших.

У Росії почастішали випадки примусової мобілізації мігрантів, які працюють на будівництвах.

Про це повідомляє Східна Правозахисна група.

За інформацією правозахисників, окупанти використовують шантаж як інструмент для залучення мігрантів до участі у війні проти України. Якщо мігранти відмовляються підписувати контракти або воювати, їм загрожують депортацією на до дому.

В РФ абхазців-мігрантів знімають з роботи, щоб відправити воювати в Україн

Колаж ТСН / Фото надано Правозахисна група / Володимир Оніщенко

Колаж ТСН / Фото надано Правозахисна група / Володимир Оніщенко

Колаж ТСН / Фото надано Правозахисна група / Володимир Оніщенко

Нагадаємо, попри дію міжнародних санкцій, економіка Росії має достатні ресурси, щоб утримувати активний темп бойових дій ще близько півтора року.