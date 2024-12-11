РФ примусово відправляє мігрантів з Абхазії на "груз 200" до України: подробиці

Стало відомо як російські війська долучають інших.
У Росії почастішали випадки примусової мобілізації мігрантів, які працюють на будівництвах.
Про це повідомляє Східна Правозахисна група.
За інформацією правозахисників, окупанти використовують шантаж як інструмент для залучення мігрантів до участі у війні проти України. Якщо мігранти відмовляються підписувати контракти або воювати, їм загрожують депортацією на до дому.
Нагадаємо, попри дію міжнародних санкцій, економіка Росії має достатні ресурси, щоб утримувати активний темп бойових дій ще близько півтора року.