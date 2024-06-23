На Торецькому напрямку окупанти перейшли в наступ й досягли деяких результатів – оглядач

Окупаційні війська Росії посилили тиск на Торецьк, зумівши захопити село Шуми, що на Донеччині. Протягом останніх кількох діб передові підрозділи противника на Торецькому напрямку перейшли до активних наступальних дій у тактичній зоні й спромоглися досягнути деяких позитивних для себе результатів.

Про це повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець.

Де просунулись війська РФ

Окупанти силами кількох (до 3-4-х) штурмових груп (до взводу кожна) після нетривалої артилерійської підготовки просунулися з позицій перед колишнім КПВВ (контрольний пункт в'їзду – виїзду часів АТО) "Майорськ" вздовж автомобільної дороги та залізниці у західному напрямку до с. Північне. Ворогу вдалося "зачепитися" за кілька будинків на східній околиці селища, в районі провулка Гірницького та вул. Залізничної.

Трохи пізніше, штурмові групи противника (десь, до штурмової роти) діючи з боку Мічуринської виправної колонії та Майорського бетоного заводу, витіснівши наші передові підрозділи з позицій за каналом "Сіверський Донець – Донбас", діючи вздовж вулиці Українська, просунулись у західному напрямку до лісового масива, східніше с. Північне.

При цьому, противник взяв під контроль ділянку місцевості села Шуми.

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Таким чином, противнику вдалося просунутись до рубежу східної околиці с. Північне – Шуми на глибину від 2 до 3 км. По фронту, ширина тактичного вклинення противника склала приблизно – 3,5-3,6 км.

Ймовірно, що протягом найближчого часу, командування УВ "Центр", чиї війська оперують на Торецькому напрямку, пробує наростити свої зусилля по цьому напрямку.

Найбільш ймовірно, у напрямку на с. Залізне (або с. Південне), а також у північному напрямку, вздовж каналу "Сіверський Донець - Донбас". Окрім цього, цілком ймовірно, противник спробує збільшити свою "зону контролю" по східних районах с. Північне.

Які сили і засоби РФ задіяла на Торецькому напрямку

Як зазначив Костянтин Машовець, за тією інформацією, яку він мав до початку активних наступальних дій противника на Торецькому напрямку, тут була розгорнута окрема мотострілецька бригада (омсбр) зі складу 1-го армійського корпусу (АК).

Йдеться про 132-у омсбр (колишня 3-я омсбр, так званої "Народной милиции ДНР".

Але не сама, власне ця бригада, головні сили якої зараз оперують лівіше (західніше) вздовж дороги Костянтинівка – Ясинувата, а "оперативно" підпорядковані їй два мотострілецьких полки (мсп) територіальних військ (мсп ТрВ) - 1436-й мсп ТрВ та 1168-й мсп ТрВ.

Таким чином, склад й струкутра сил противника на цьому напрямку, які були відомі оглядачу до початку наступальних дій РФ, мали вигляд наступним чином:

1-а омсбр;

до 5-и полків (2 мсп ТрВ + 3 осп МР);

до 5-и окремих стрілецьких батальйонів мобілізаційного резерву (осб МР);

+ 2 "резервних" батальйону (по-суті, "накопичувачи" маршевого поповнення).

Але, цілком можливо, що в рамках підготовки активних дій саме на Торецькому напрямку, командування угруповання військ (УВ) противника "Центр" спромоглося перегрупувати до цієї смуги додаткові сили й засоби. Наприклад, частину сил 110-ї омсбр, приблизно до 2-х батальйонів.

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Загалом, у смузі від Озеряновки до Новобахмутівки (тобто, власне, на Торецькому напрямку) противник може мати у складі різних формувань на тактичну глибину – до 10-11 тисяч в\сл, з яких, принаймні, половина – у передових підрозділах. Десь до 50-60 танків та 110-120 одиниць ББМ. Це за самими "оптимістичними" підрахунками.

Яка мета посилення окупантами штурмів на Торецькому напрямку

Костянтин Машовець зауважив, що особливого сенсу саме з тактичної точки зору, у цих атаках та просуваннях на "пару кілометрів", образно кажучи, "в лобову", на сам Торецьк зі сходу не має.

За одним виключенням – якщо це не прагнення "витягнути" на цю ділянку основні сили тактичного угруповання ЗСУ, яка займає Торецький район оборони.

Як зауважив експерт, цілком ймовірно, що найближчим часом противник спробує зробити, принаймні, дві речі на цьому напрямку:

спробує наростити зусилля по загальному напрямку Майорськ - Північне, а цілком можливо, що й в бік с. Залізне чи с. Південне;

й одночасно, спробує атакувати\штурмувати наші передові позиції по двох напрямках Калинове - Стара Миколаївка, а також Олександропіль - Пантелеймонівка.

Машовець наголосив, що масштабні плани окупантів у смузі дії УВ "Центр" потребуватимуть від противника застосування додаткових сил й засобів.

"Причому, в той самий момент, коли він своїми основними силами прагне перетворити власний "очеретинський прорив" в оперативний… Дуже цікаво, де він їх знайде...", - резюмував військовий оглядач.

Нагадаємо, генерал Маломуж відповів, коли ЗСУ можуть перейти у контрнаступ.

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