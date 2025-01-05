На Торецькому напрямку росіяни кидають у штурм більші групи піхоти — речник ЗСУ

На окремих позиціях перебуває до 20 окупантів.

Під час штурмів на Торецькому напрямку командування російської окупаційної армії кидає у бій чисельніші піхотні групи.

Про це повідомив пресофіцер 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Євген Алхімов в ефірі "Суспільного".

Він зазначив, що раніше до штурмів росіяни залучали малі групи, а тепер на окремих позиціях перебуває до 20 окупантів.

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За словами пресофіцера, російські атаки відбуваються по кілька разів на день, під час штурму українських позицій ворог активно застосовує дрони. При цьому ворожа бронетехніка в бій не іде.

"Були спроби [наступу] із застосуванням техніки, але вона використовується не безпосередньо для штурмів позицій, а для підвезення піхоти якнайближче до позицій і якнайшвидше", - зазначив Євген Алхімов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти перевдягаються в цивільне та обходять позиції Сил оборони України в Торецьку.

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