На Торецькому напрямку росіяни кидають у штурм більші групи піхоти — речник ЗСУ

На окремих позиціях перебуває до 20 окупантів.
Під час штурмів на Торецькому напрямку командування російської окупаційної армії кидає у бій чисельніші піхотні групи.
Про це повідомив пресофіцер 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Євген Алхімов в ефірі "Суспільного".
Він зазначив, що раніше до штурмів росіяни залучали малі групи, а тепер на окремих позиціях перебуває до 20 окупантів.
За словами пресофіцера, російські атаки відбуваються по кілька разів на день, під час штурму українських позицій ворог активно застосовує дрони. При цьому ворожа бронетехніка в бій не іде.
"Були спроби [наступу] із застосуванням техніки, але вона використовується не безпосередньо для штурмів позицій, а для підвезення піхоти якнайближче до позицій і якнайшвидше", - зазначив Євген Алхімов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти перевдягаються в цивільне та обходять позиції Сил оборони України в Торецьку.
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