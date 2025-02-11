На Торецькому напрямку росіяни застосовують тактику “засідок” за допомогою дронів: у чому вона полягає

Переважно це штурми малими групами, але також мають місце механізовані та із застосуванням авіації.

Росіяни не припиняють штурмові дії на Торецькому напрямку. Вони застосовують тактику “засідок” за допомогою дронів.

Про це сказав Євген Алхімов, військовослужбовець 28 ОМБр.

У чому полягає тактика

Окупанти “саджають” дрони на дорозі, де має проходити техніка ЗСУ та за 30-50 м. підіймає дрон і атакує. Ворог використовує дрони на оптоволокні, проти яких РЕБи безсилі.

“Протидія таким дронам — це стрілецька зброя. Тому у нас на екіпажах додаткові стрілці є, які мають стежити за такими дронами”, — зазначив Алхімов.

Він додає, що у такий спосіб росіяни намагаються перерізати логістику українським бійцям.

Нагадаємо, тривають бої за залишки території шахти "Торецької". Останньою стійкою точкою оборони там залишається терикон, ворог туди активно лізе.

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