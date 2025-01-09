На ТОТ Луганщини фіксують один із найвищих рівнів самогубств серед російських військових

Протягом 2024 року у середньому кожні два дні один із російських військових закінчував життя самогубством.

На окупованій Луганщині відсоток самогубств серед військових РФ є одним із найвищих серед усіх окупованих територій.

За даними голови Луганської ОВА Артема Лисогора, лідером за цим показником залишається так звана “ДНР”.

"Відсоток самогубств серед військових РФ, скоєних на окупованій території Луганщини, – один із найвищих. Більше росіяни вирішують покінчити з життям тільки у сусідній так званій ДНР", – йдеться у дописі.

Протягом 2024 року у середньому кожні два дні один із російських військових закінчував життя самогубством. Наприкінці року ця статистика ще погіршилася: у листопаді випадки траплялися майже щодня.

"Та у листопаді такі випадки стали траплятися майже щодня. У грудні – по два на кожні три дні", – повідомив Лисогор.

Нагадаємо, на окупованих територіях України, зокрема на Луганщині та Донеччині, росіяни вирішили “узаконити” репресії проти цивільних. За інформацією ЦНС, згідно з законом “правоохоронцям” буде дозволено проникати в помешкання українців на захоплених територіях.