Конфлікти відбуваються між росіянами та представниками кавказьких народів.

На окупованих територіях Запорізької області виникають етнічні суперечки серед військових РФ, зокрема у 70-му мотострілецькому полку.

Про це повідомила пресслужба партизанського руху "АТЕШ".

Напруження виникає між росіянами та представниками кавказьких народів через словесні образи та фізичні сутички на національному ґрунті. У полку також є солдати, налаштовані проти режиму Путіна, які організовують диверсії та пошкоджують техніку.

Партизанський рух "АТЕШ" висловив подяку військовослужбовцям, які долучаються до боротьби зі злочинним режимом.

Нагадаємо, російські війська планують захоплення Курахового, Торецька, Часового Яру та наступ у напрямку Дніпропетровщини, з перспективою розширення контролю на Донеччині.

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