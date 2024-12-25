На ТОТ окупанти намагаються заборонити українцям святкувати Різдво - Атеш

На тимчасово окупованих територіях України РФ посилила контроль за людьми, які святкують Різдвяні свята 24 і 25 грудня за новоюліанським календарем.

Про це повідомили представники АТЕШ у Telegram.

Стало відомо, що на підприємствах колаборанти передають списки таких осіб до ФСБ, вважаючи їх "потенційними диверсантами".

У АТЕШ розповіли, що окупанти розглядають святкування Різдва в ці дати як прояв української ідентичності та намагаються придушити будь-які культурні традиції, пов'язані з українською церквою та народом. Однак спроби викорінити українську культуру приречені на провал.

Нагадаємо, на Різдво, 25 грудня, російська армія влаштувала масовану атаку на Україну за допомогою ракет та безпілотників. Цілями ворожих ударів знову стала енергетична інфраструктура.

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