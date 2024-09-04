На ТОТ окупанти відбиратимуть житло у тих, хто не прийняв російське громадянство

Житло на ТОТ може бути націоналізоване, якщо не зареєстроване в російських системах.

Росіяни на тимчасово окупованих територіях змушують українців переоформляти своє житло за російським законодавством, що вимагає наявності російського паспорта.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у коментарі РБК-Україна.

Лубінець повідомив, що згідно з новими "законами" на тимчасово окупованих територіях власники майна мають 30 днів, щоб особисто звернутися до органу місцевого самоврядування і підтвердити свої права на це майно. Для цього їм потрібно надати документ, який засвідчує особу, зокрема, паспорт громадянина РФ.

Якщо майно не зареєструють у російських системах протягом 30 днів, воно за російськими законами вважається "безгоспним". Це дозволяє окупантам виселити людину з її власної квартири та націоналізувати її. Надалі таке майно може перейти до муніципалітетів, а згодом його або продадуть росіянину який вирішить переїхати на ТОТ, або віддадуть російським солдатам чи ФСБ.

Останні "нововведення" окупаційної адміністрації від Кремля фактично роблять неможливим ігнорування примусу до отримання російського громадянства.

Нагадаємо, Центр національного спротиву повідомив, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, в межах підготовки до навчального року, росіяни змушують дітей у школах писати листи до окупантів. Потім ці листи будуть представлені як "добровільна ініціатива" і передані російським військовим.

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