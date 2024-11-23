На ТОТ росіяни закликають здавати тих, хто вшановує пам'ять жертв Голодомору — ЦНС

Напередодні дня вшанування жертв Голодомору, ворог знову готується до репресій.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

На тимчасово окупованих територіях України росіяни намагаються стерти будь-які згадки про одну з найбільших трагедій нашого народу, знищуючи памʼятники та музейні експозиції, що нагадують про голод, який забрав життя мільйонів українців.

"Водночас окупанти закликали здавати всіх, хто запалюватиме свічки памʼяті в суботу, або проявляти інші ознаки скорботи. Такими залякуваннями ворог хоче стерти в українців національну памʼять. Проте ці наміри марні, адже для українців життя співвітчизника значить набагато більше, ніж життя росіян для росіян, які ніхто не цінує", - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що щороку в четверту суботу листопада Україна вшановує пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років і масових штучних голодів 1921–1923 і 1946–1947 років.

Нагадаємо, в Україні знайшли унікальні зразки хліба часів Голодомору.

Читайте також: