﻿На ТОТ України школярів змусили 4 години слухати російського диктатора – ЦНС

19 грудня школярі старших класів на ТОТ були примусово зобов’язані переглядати пресконфернецію путіна, де диктатор у звичному стилі розповідав фашистські наративи та демонстрував психічну нестабільність.

Про це повідомили представники ЦНС.

"Організацію забезпечували прокремлівські структури, такі як "рух перший". Учнів реєстрували в журналі, а сам перегляд тривав понад 4 години", – йдеться в повідомленні.

За інформацією ЦНС, окупанти нав'язують дітям ідеологічну обробку, намагаючись маніпулювати їх свідомістю. Такі заходи — це інструмент створення покоління, лояльного до кремлівського режиму.

Вони також заклкали уникати участі в подібних акціях. Після перемоги України всі ці примусові методи будуть розслідувані, а винні — покарані.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі почали проводити "навчальні тренінги" для колаборантів, які працюють в окупаційних адміністраціях.

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