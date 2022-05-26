На трасі Лисичанськ-Бахмут ЗСУ знищили блокпост разом з російськими окупантами

Українські військові знищили блокпост окупантів країни-агресорки Росії у Луганській області.

Російські загарбники намагалися закріпитися на трасі Лисичанськ-Бахмут. Там вони встановили свій блокпост. Втім, їхні наміри сповна не реалізувалися.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Було осіб 50. Їм навіть вдалося закріпитись на якийсь час, якийсь блокпост поставили, але це був ситуативний успіх. ДРГ там частина залишилася вже надовго. Блокпост розби, їх відкинули. Трасу зараз російська армія не контролює. Єдине те, що вони її обстрілюють", - розповів очільник регіону

За словами Гайдая, наразі доїхати з Бахмута до Лисичанська "колосально складно". Втім, ЗСУ знаходять інші варіанти, щоб перевозити гуманітарні вантажі.

Нагадаємо, американський Інститут з вивчення війни повідомляв, що російські війська можуть прискорити битву за Сєвєродонецьк. Вони, можливо, почнуть штурм міста до того, як зможуть перерізати шляхи наземного сполучення з ним. Зокрема, про це свідчить про це інтенсивність російських артилерійських і повітряних атак у поєднанні з силами, залученими з інших місць військових дій для штурму Сєвєродонецька.

Читайте також: