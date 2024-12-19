На трьох гарячих напрямках на сході ворог кинув у наступ близько 150 тисяч військових — Сили оборони

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" російські окупаційні війська активізували наступальні дії одночасно в кількох районах. Найбільше штурмів зафіксовано на Покровському та Куп'янському напрямках.

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, передає "Укрінформ".

"Оперативна обстановка на лінії фронту в зоні нашої відповідальності продовжує залишатися складною. За останні кілька днів ворог вкотре активізував свої наступальні дії одночасно в декількох районах, і на минулу добу відбулося 176 боєзіткнень з противником. Найбільше штурмів ворог минулої доби виконав: це Куп'янський напрямок – 26, Лиманський – 24, Покровський – 48 та Курахівській з Времівським – 25 активних штурмових дій", – повідомив він.

Волошин зазначив, що минулої доби противник також проводив штурмові дії в районі Новооленівки, південніше Піщаного, Вовкового, Відродження і південно-західніше Нескучного. Там ворог не мав успіхів, зазнав втрат та відійшов. Внаслідок вогневого ураження ворога укріплення окремих позицій Сил оборони зазнали критичних руйнувань.

Речник повідомив, що незважаючи на численні втрати, штурмові підрозділи противника продовжували атакувати українські укріплення в міській забудові міста Часів Яр, південно-східні околиці і міську забудову міста Курахове. За підтримки бронетехніки противник також безуспішно намагався просунутися в районі Загризового.

"Сили оборони у важких боях не дозволили росіянам прорвати оборону, досягти оперативного успіху на жодному з напрямків. Захисники стримують наступальні дії противника і завдають йому втрат як живій силі, так і в техніці", – підкреслив Волошин.

Відповідаючи на запитання щодо кількісного і якісного складу ворожого угруповання на цьому напрямку, Волошин повідомив, що російське командування застосовує тут значну частину своїх стратегічних резервів.

"Зазначу, що російське військове командування вимушене застосовувати значну частину своїх стратегічних резервів, які воно накопичувало протягом цього року якраз для захоплення території саме на Куп'янському, Покровському, Курахівському і Времівських напрямках. Командування армії противника підтримує цю кількість залучених для наступу сил і засобів, і все частіше не за рахунок якраз надходження або поповнення своїх підрозділів, а шляхом якраз перегрупування і концентрації вже розгорнутих сил і засобів. Тобто тут зберігається перевага в чисельності як особового складу, так і озброєння і військової техніки", – повідомив він.

Волошин нагадав, що у наступальних діях на трьох тактичних напрямках – Покровському, Курахівському, Времівському – беруть участь три російських великих угруповання військ – це Центр, Південь і Схід, загальна чисельність яких становить близько 150 тис. людей особового складу. Зокрема, на Покровському напрямку – близько 70 тис., на Курахівському – близько 35-36 тис., на Времівському – 40 тис.

Також спікер розповів, що околиці Часового Яру штурмує 4-та окрема мотострілецька бригада, 85-та та 88-ма окремі мотострілецькі бригади ворога, а також 98-ма повітряно-десантна бригада. На Покровському напрямку проти Сил оборони зосереджені з'єднання трьох російських загальновійськових армій – 2-га, 41-ша та 51-ша армії центрального військового округу противника. На Курахівському напрямку діє проти Сил оборони 90-та танкова дивізія, 20-та мотострілецька дивізія, 5-та та 110-та мотострілецькі бригади. На Времівському напрямку діє ворожа 5-та, 36-та загальновійськові армії, 5-та окрема танкова бригада і в повному складі розгорнуті бригади російської морської піхоти – це 40-ва та 336-та.

Волошин зауважив, що ворог останнім часом дещо дозовано використовує свою техніку. Тактика ведення ворожих бойових дій на більшості напрямків – це інфільтрація особового складу ворога і його розосередження. Зокрема, штурмові групи підтримуюбться невеликими групами бронетехніки, а також ворог масово використовує всюдиходи, мотоцикли, багі, пікапи.

Речник також зазначив, що штурмові групи ворога зараз стали більш численними.

"Ворог використовує різні типи тактик, включаючи групи в 2-3 особи, які намагаються спочатку просочитися, інфільтруватися, або ж дещо більші групи – 10-20 осіб, які намагаються також проводити розосередження і потім, добравшись до тієї чи іншої позиції, закріплюватися", – пояснив Назар Волошин.

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