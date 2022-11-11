На тросі через підірваний міст: ЗСУ показали кадри евакуації пораненого бійця (відео)

Українські військові евакуювали пораненого бійця через зруйнований міст під час контрнаступу на Харківщині.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Під час контрнаступу української армії в Харківській області один із військовослужбовців отримав поранення. Бійці 3 окремої танкової Залізної бригади показали, як було налагоджено евакуацію. Бойові медики евакуювали пораненого військового через зруйновану греблю на Сіверському Донці.

Закадровий голос каже українському бійцю "не пити і не курити і до стюардес не чіплятися".

Нагадаємо, у Дніпрі рятують бійця, який дивом вижив після поранення на Донеччині. Біля Опитного він допомагав виносити побратима після обстрілу. Пішов у розвідку і наступив на протипіхотну міну. Він чотири доби перебував у ямі з відірваною стопою.

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