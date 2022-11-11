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На тросі через підірваний міст: ЗСУ показали кадри евакуації пораненого бійця (відео)

На тросі через підірваний міст: ЗСУ показали кадри евакуації пораненого бійця (відео)

Фото: Associated Press

На Харківщині бойові медики евакуювали пораненого військового через зруйновану греблю.

Українські військові евакуювали пораненого бійця через зруйнований міст під час контрнаступу на Харківщині.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Під час контрнаступу української армії в Харківській області один із військовослужбовців отримав поранення. Бійці 3 окремої танкової Залізної бригади показали, як було налагоджено евакуацію. Бойові медики евакуювали пораненого військового через зруйновану греблю на Сіверському Донці.

Закадровий голос каже українському бійцю "не пити і не курити і до стюардес не чіплятися".

Нагадаємо, у Дніпрі рятують бійця, який дивом вижив після поранення на Донеччині. Біля Опитного він допомагав виносити побратима після обстрілу. Пішов у розвідку і наступив на протипіхотну міну. Він чотири доби перебував у ямі з відірваною стопою. 

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