На українців чекає "колосальне випробування": в ООН зробили заяву через напад Росії

Від 24 лютого, коли росіяни широкомасштабно напали на Україну, майже третина 44-мільйонного населення країни вимушено покинула свої будинки.

Повномасштабна війна РФ на чолі з Путіним проти України супроводжується найбільшою міграційною кризою від часів Другої світової війни.

Про це повідомило DW із посиланням на управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

У заяві наголошується, що на українців чекає "колосальне випробування", оскільки незрозуміло, як довго триватиме війна, і що на них чекає взимку.

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За даними UNO-Flüchtlingshilfe, близько 90% біженців, які змушені були залишити Україну за останні шість місяців, це жінки та діти. Щоб забезпечити їм захист, було запущено інформаційну кампанію "stay safe", спрямовану на підвищення обізнаності біженців про такі небезпеки, як торгівля людьми та сексуальна експлуатація.

Також у транзитних регіонах було створено так звані "блакитні точки" - безпечні місця, де сім'ї, діти та особливо вразливі біженці на нетривалий час отримують захист та допомогу.

Нагадаємо, українцям в Польщі виділили 4,5 млн злотих допомоги. Хто зможе отримати.

Як повідомлялося, Німеччина від 1 вересня змінює правила перебування для українських біженців.

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