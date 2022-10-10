На українців через атаки РФ чекають віялові відключення електрики: коли і як довго вони триватимуть

Віялові відключення електрики в Україні у зв'язку з масованими обстрілами РФ можуть бути протягом кількох днів.

Стабільне електропостачання після масованих ракетних ударів РФ для всіх споживачів планують відновити протягом декількох днів, тому може знадобитися додаткове обмеження споживання електрики.

Про це повідомив очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

Він уточнив, що це будуть контрольовані обмеження споживання і вони будуть тимчасовими - на "кілька годин, не більше".

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"Сьогодні і, можливо, кілька наступних днів все ж таки знадобиться додаткове обмеження споживання, щоб дати можливість нашим ремонтним бригадам, які працюють 24/7, відновити електромережу і якнайшвидше забезпечити надійне електропостачання... Це абсолютно стабільний та безпечний для енергосистеми процес, який покликаний зберегти баланс в енергосистемі та прискорити відновлення електромереж", - сказав Кудрицький.

Голова "Укренерго", повідомив, що наразі у більшості областей електропостачання відновлено повністю або майже повністю, ще у п'яти тривають відновлювальні роботи.

"Очікуємо, що в найближчі години і дні зможемо відновити надійне енергопостачання для всіх споживачів", - додав очільник "Укренерго".

Україна під обстрілами Росії

Від ранку 10 жовтня росіяни завдавали потужних ракетних та авіаційних ударів по багатолюдних мирних українських містах. Окупанти бомбили Київ, Львів, Рівне, Житомир, Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, Вінниця, Прилуки, Ніжин, Конотоп, Харків, Кременчук, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса.

Серед цивільних є загиблі. У результаті атак у низці областей виникли проблеми із електропостачанням.

Загалом протягом доби окупанти завдали понад 84 ракетних та авіаційних удари. ППО знищила 56 повітряних цілей: 43 крилаті ракети та 13 безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, росіяни 10 жовтня вдарили ракетами в 12 областях і Києві, загинуло 11 осіб. У ДСНС розповіли про наслідки російського терору в Україні.

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