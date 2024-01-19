На Україні не зупиняться: голова МЗС Румунії закликала посилювати тиск на Росію

Йдеться не лише про виживання України, але й безпеки Європи.

Якщо російські загарбники не будуть зупинені в Україні і не зазнають стратегічної поразки, то вони не зупиняться на українському кордоні, тому заморожений конфлікт розглядати не можна.

Таку заяву зробила міністерка закордонних справ Румунії Лумініца-Теодора Одобеску у четвер, 18 січня, на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, передає Укрінформ.

Вона зазначила, що Румунія мала досвід контактів з Росією, тому не має жодних сумнівів щодо намірів Москви.

"Ми бачили це під час війни в Україні, але також ми бачили безпосередньо в Румунії, як російські безпілотники падали на нашу територію... Якщо комусь ще потрібні докази, просто подивіться на заморожені конфлікти по всьому Чорноморському регіону, або на окупацію Криму в 2014 році", – заявила Одобеску.

Дипломатка зазначила, що Кремль прагне зруйнувати міжнародний порядок, який був встановлений після Другої світової війни. Крім того, у Росії використовують дискредитовані концепції, такі як сфери впливу, яким не місце у сучасному світі.

Вона додала, що Румунія підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде потрібно" та закликала Захід посилити санкції проти Москви.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Путін намагається "підпалити світ".

Крім того, ми раніше інформували, що голова МЗС України Дмитро Кулеба пояснив, чому Путін вестиме війни до кінця свого життя.

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